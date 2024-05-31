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Что такое запой? Его симптомы и опасность!

Запой — опасное состояние, когда человек больше суток, а чаще в течение нескольких дней (краткосрочный запой) или недель (долгосрочный запой), без перерыва употребляет алкоголь
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запой
интоксикация организма
Симптомы

Для этого состояния характерна сильнейшая интоксикация организма, ослабление функций органов и систем, обострение хронических заболеваний и нарушение социального поведения.

интоксикация организма
Какие люди уходят в запой

Обычно в запои уходят люди, страдающие алкоголизмом 3-4 стадии зависимости. Те, кто находится на 1-2 стадиях, еще могут частично контролировать поведение и делают перерывы в употреблении, хотя бы на время работы.

Как понять, что человек в запое: симптомы

Чтобы определить, вошёл ли алкоголик в запой, следует ориентироваться на следующие симптомы. Если вы наблюдаете такие проявления у близкого человека, можно с уверенностью говорить о запое.
человек в запое
Полное отсутствие контроля над количеством и качеством выпитого

Человек готов пить все, что хотя бы отдалённо напоминает алкоголь, включая технические жидкости и откровенный суррогат. И даже после литра спиртного тяга не угасает. Он пьёт, пока находится в сознании и физически способен донести рюмку до рта.

в состоянии опьянения
Злость и агрессия в состоянии опьянения

Для чего люди, не страдающие алкоголизмом, выпивают? Чтобы расслабиться, поддержать разговор, повеселиться, чувствовать себя раскрепощенно. У алкоголиков другая ситуация. Выпив пару рюмок в запое, они становятся раздражительными и злыми, выясняют отношения с собутыльниками и лезут в драку.

Алкоголику в запое
Нет сна и аппетита

Алкоголику в запое не нужна еда, ведь он не чувствует потребности в утолении голода. Также он физически не может уснуть — именно из-за отсутствия отдыха происходят психические срывы и потеря связи с реальностью.

запой
Потеря памяти и готовность употреблять алкоголь наутро после пьянки

Обычному человеку даже думать об алкоголе невыносимо, если вчера он немного перебрал. Алкоголик физиологически нуждается в «опохмеле» наутро, который автоматически переходит в очередной день запоя. А о своих буйствах в состоянии опьянения он не помнит и не верит, когда ему рассказывают о неадекватном поведении.

Почему запой опасен: последствия

запой опасен

Здоровье человека, часто злоупотребляющего алкоголем, существенно ухудшается. Особенно страдает печень, но нарушается и работа прочих систем. Постепенно внутренние ферменты оказываются неспособны разрушить поступающие в организм отравляющие вещества, и организм одолевает токсикоз. Среди самых частых последствий запоя:

  • Обострение хронических заболеваний
  • Судороги, тряска конечностей
  • Кишечное кровотечение, тошнота, приступы рвоты
  • Перепады в настроении, депрессия, нарушение памяти
  • Проблемы с сердцем и артериальным давлением
  • Спутанное сознание, дезориентация, лихорадка
  • Симптом алкогольной комы, отёк мозга, что приводит к летальному исходу

Особенно страшно наблюдать за человеком, впадающим в делирий. В этот период он может активно галлюцинировать, реагировать на близких агрессивно, легко становится опасным и для других, и для себя. Народные средства абсолютно неэффективны в такой ситуации. Необходим вывод из запоя. Помощь безотлагательна, если человек находится в состоянии глубокого похмелья, а также:

  • продолжительное время злоупотреблял спиртными напитками
  • не может контролировать себя
  • пребывает в состоянии интоксикации
  • страдает провалами в памяти или расстройством сна
делирий
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К чему может привести бездействие

В состоянии запоя

Если махнуть рукой на проблему и просто смириться с ней, полагая, что человек рано или поздно перестанет пить, последствия отразятся не только на здоровье зависимого, но и на окружающих. В состоянии запоя алкоголик теряет контроль над собой и своими действиями, что может привести к конфликтам, насилию и даже преступным действиям.

Кроме того, чем дольше длится запой, тем разрушительнее негативное воздействие алкоголя на здоровье, и тем сложнее будет вернуться к нормальной жизни. Потеря времени увеличивает риск развития осложнений и может привести к серьёзнейшим необратимым последствиям.

Не оставляйте близкого человека один на один с алкоголем. Но и не занимайтесь самолечением, пытаясь самостоятельно справиться с проблемой. Лекарства и методы вывода из запоя зависят от слишком многих факторов, и предусмотреть все может только опытный врач-нарколог.

Как спасти человека, который ушел в запой

Обращайтесь за медицинской помощью

Если вы переживаете за близкого человека и хотите безопасно вывести его из запоя, обязательно обращайтесь за профессиональной медицинской помощью. Только нарколог может объективно оценить его состояние и назначить адекватное лечение. За 1 сеанс проблему решить невозможно. Потребуется минимум 2–3 дня интенсивного очищения и восстановления организма, чтобы вернуть человека к нормальной жизни.

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