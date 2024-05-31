К чему может привести бездействие

Если махнуть рукой на проблему и просто смириться с ней, полагая, что человек рано или поздно перестанет пить, последствия отразятся не только на здоровье зависимого, но и на окружающих. В состоянии запоя алкоголик теряет контроль над собой и своими действиями, что может привести к конфликтам, насилию и даже преступным действиям.



Кроме того, чем дольше длится запой, тем разрушительнее негативное воздействие алкоголя на здоровье, и тем сложнее будет вернуться к нормальной жизни. Потеря времени увеличивает риск развития осложнений и может привести к серьёзнейшим необратимым последствиям.