Что такое запой? Его симптомы и опасность!
Для этого состояния характерна сильнейшая интоксикация организма, ослабление функций органов и систем, обострение хронических заболеваний и нарушение социального поведения.
Обычно в запои уходят люди, страдающие алкоголизмом 3-4 стадии зависимости. Те, кто находится на 1-2 стадиях, еще могут частично контролировать поведение и делают перерывы в употреблении, хотя бы на время работы.
Как понять, что человек в запое: симптомы
Человек готов пить все, что хотя бы отдалённо напоминает алкоголь, включая технические жидкости и откровенный суррогат. И даже после литра спиртного тяга не угасает. Он пьёт, пока находится в сознании и физически способен донести рюмку до рта.
Для чего люди, не страдающие алкоголизмом, выпивают? Чтобы расслабиться, поддержать разговор, повеселиться, чувствовать себя раскрепощенно. У алкоголиков другая ситуация. Выпив пару рюмок в запое, они становятся раздражительными и злыми, выясняют отношения с собутыльниками и лезут в драку.
Алкоголику в запое не нужна еда, ведь он не чувствует потребности в утолении голода. Также он физически не может уснуть — именно из-за отсутствия отдыха происходят психические срывы и потеря связи с реальностью.
Обычному человеку даже думать об алкоголе невыносимо, если вчера он немного перебрал. Алкоголик физиологически нуждается в «опохмеле» наутро, который автоматически переходит в очередной день запоя. А о своих буйствах в состоянии опьянения он не помнит и не верит, когда ему рассказывают о неадекватном поведении.
Почему запой опасен: последствия
Здоровье человека, часто злоупотребляющего алкоголем, существенно ухудшается. Особенно страдает печень, но нарушается и работа прочих систем. Постепенно внутренние ферменты оказываются неспособны разрушить поступающие в организм отравляющие вещества, и организм одолевает токсикоз. Среди самых частых последствий запоя:
- Обострение хронических заболеваний
- Судороги, тряска конечностей
- Кишечное кровотечение, тошнота, приступы рвоты
- Перепады в настроении, депрессия, нарушение памяти
- Проблемы с сердцем и артериальным давлением
- Спутанное сознание, дезориентация, лихорадка
- Симптом алкогольной комы, отёк мозга, что приводит к летальному исходу
Особенно страшно наблюдать за человеком, впадающим в делирий. В этот период он может активно галлюцинировать, реагировать на близких агрессивно, легко становится опасным и для других, и для себя. Народные средства абсолютно неэффективны в такой ситуации. Необходим вывод из запоя. Помощь безотлагательна, если человек находится в состоянии глубокого похмелья, а также:
- продолжительное время злоупотреблял спиртными напитками
- не может контролировать себя
- пребывает в состоянии интоксикации
- страдает провалами в памяти или расстройством сна
К чему может привести бездействие
Если махнуть рукой на проблему и просто смириться с ней, полагая, что человек рано или поздно перестанет пить, последствия отразятся не только на здоровье зависимого, но и на окружающих. В состоянии запоя алкоголик теряет контроль над собой и своими действиями, что может привести к конфликтам, насилию и даже преступным действиям.
Кроме того, чем дольше длится запой, тем разрушительнее негативное воздействие алкоголя на здоровье, и тем сложнее будет вернуться к нормальной жизни. Потеря времени увеличивает риск развития осложнений и может привести к серьёзнейшим необратимым последствиям.
Как спасти человека, который ушел в запой
Если вы переживаете за близкого человека и хотите безопасно вывести его из запоя, обязательно обращайтесь за профессиональной медицинской помощью. Только нарколог может объективно оценить его состояние и назначить адекватное лечение. За 1 сеанс проблему решить невозможно. Потребуется минимум 2–3 дня интенсивного очищения и восстановления организма, чтобы вернуть человека к нормальной жизни.Оставить заявку